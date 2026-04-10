Il 13 gennaio 2026, la casa editrice Solferino pubblicherà un nuovo saggio di Dacia Maraini intitolato Anche i cani a volte volano. Il libro si concentra sul linguaggio segreto degli animali e approfondisce le modalità con cui comunicano tra loro e con gli esseri umani. La scrittrice ha scritto numerosi testi dedicati alla relazione tra uomo e animale, trattando spesso temi legati alla sensibilità e alla comunicazione non verbale.

Il 13 gennaio 2026, la casa editrice Solferino presenterà sul mercato editoriale un nuovo saggio di Dacia Maraini intitolato Anche i cani a volte volano. L’opera, che si inserisce nella prestigiosa collana Saggi, ha un prezzo di 16,50 euro e si sviluppa lungo le 192 pagine di un volume con sovraccoperta in formato cartonato. L’etica del silenzio e il legame tra specie diverse. Attraverso una narrazione che intreccia memorie personali, racconti e interventi pubblici, l’autrice affronta il tema della comunicazione non verbale degli animali. Il testo evidenzia come esista una forma di linguaggio fatta di respiri, piccoli movimenti e sguardi, una dimensione che l’essere umano tende spesso a ignorare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dacia Maraini: il linguaggio segreto degli animali nel nuovo saggio

La scrittrice Dacia Maraini: «Gli animali parlano con l’intelligenza della vita»È da qui che parte il nuovo libro di Dacia Maraini «Anche i cani a volte volano», edito da Solferino, una raccolta di racconti, memorie e interventi...

Dacia Maraini: «L'amore per gli animali è puro perché non ha bisogno del sesso. La natura? Ingiusta, li fa vivere poco»«Gli esseri umani sono presuntuosi, credono di essere i padroni di tutto: terre, acque, boschi, montagne, cielo, animali, tutto a loro disposizione.

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Dacia Maraini, al teatro Goldoni un confronto intenso su origini, paura, libertàFirenze, 17 febbraio 2026 – Un confronto intenso su origini, paura, libertà e costruzione dell’identità ha preceduto, al teatro Goldoni, la messa in scena de Il Gioco dell’Universo, il biopic ... lanazione.it

In viaggio con Dacia Maraini: giovedì 16 aprile al Castello di Gaeta, l’incontro con la scrittrice Premio Strega. Le storie, i ricordi, le suggestioni di un’instancabile viaggiatrice nei suoi straordinari reportage tra Asia, Africa e Americhe. Giovedì 16 aprile 2026 - facebook.com facebook

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