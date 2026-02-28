Dacia Maraini e tutti i cani e i doloridella sua vita Un’anima con le ali

Dacia Maraini riflette sul suo rapporto con i cani e sui dolori della sua vita, descrivendo se stessa come un’anima con le ali. In un'intervista, afferma che quando qualcuno abbandona un cane, spesso cela una mancanza di stima per sé stessa. La scrittrice condivide un pensiero che invita a considerare le emozioni e le scelte di chi si trovi di fronte a decisioni così difficili.

“Nel fondo di una persona che abbandona un cane credo ci sia una mancanza di stima per sé”. Un inconsueto punto di vista che vale la pena approfondire. L’argomentazione continua: “La mancanza di carità, la vigliaccheria verso il prossimo derivano quasi sempre da una scarsa valutazione di sé. Chi sa di aver sempre agito secondo i valori in cui crede non compie azioni che lo farebbero vergognare”. Sono parole di Dacia Maraini che prendo dalla raccolta "Anche i cani a volte volano. Storie di animali per tornare umani" (Solferino) arrivato in libreria per la cura di Eugenio Murrali che ha scelto e ordinato i tanti interventi della scrittrice nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La scrittrice Dacia Maraini: «Gli animali parlano con l’intelligenza della vita»Dacia Maraini racconta il suo legame profondo con gli animali nel suo nuovo libro: «Non ci chiedono parole, ma presenza».

