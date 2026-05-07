Dacia Duster vs Fiat 600 Hybrid | chi vince a 26.000€?

Due SUV di segmento B si confrontano, entrambi con un prezzo di circa 26.000 euro, ma differiscono per impostazione e concezione. La Dacia Duster si presenta come un’auto robusta e spaziosa, mentre la Fiat 600 Hybrid punta a un design compatto e un sistema di propulsione ibrido. Entrambe sono state messe a confronto per capire quale offra il miglior rapporto qualità-prezzo in questa fascia di prezzo.

Stessa fascia di prezzo, stessa categoria sulla carta, due filosofie opposte. Dacia Duster e Fiat 600 Hybrid si incontrano sul confine dei 26.000 euro, ma sono due B-SUV pensati per chi vuole cose diverse: il Duster è il SUV “vero” da chilometri di fango, GPL e trazione integrale, la 600 è il crossover urbano con design italiano e mild-hybrid raffinato. Prezzi listino aggiornati a maggio 2026. Dacia Duster 2026 — foto ufficiale Dacia (press) Prezzi listino 2026. Dacia Duster GPL parte da 19.900€ (Eco-G 122 CV bifuel benzinaGPL Essential). Fiat 600 parte da 23.850€ (1.2 100 CV benzina Pop). Sulla fascia hybrid centrale: Duster Hybrid 140 CV a 26.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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