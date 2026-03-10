Via Sambucia al buio da un anno | l' impianto è troppo vecchio le lampade guaste non possono essere sostituite

Da oltre un anno, via Sambucia rimane al buio a causa di un impianto di illuminazione troppo vecchio, con lampade guaste che non possono essere sostituite. L'impianto risale a più di 30 anni fa, un'età che rende difficile intervenire per riparare o aggiornare le luci. La strada, quindi, rimane senza illuminazione e senza possibilità di riparazioni immediate.

Sono trascorsi più di 30 anni quando è venuto alla luce. Ed è proprio il caso di dirlo, visto che si parla di un impianto di illuminazione. Via Sambucia, la sera è il regno del buio perché, come spiega Amg Energia, i punti luce hanno "di gran lunga superato la 'vita tecnica utile' che, sulla base di normativa vigente e letteratura tecnica, è di trent’anni". Il risultato? Le lampade esauste o guaste non possono essere sostituite perché nel mercato non esistono più apparecchiature compatibili. Sul caso è intervenuto Mirko Dentici, consigliere pentastellato della Quarta circoscrizione, che ha inviato una nota all'Ufficio illuminazione pubblica e all'Amg chiedendo un intervento nella strada a due passi da via Altofonte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

