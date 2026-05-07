A lle 21.20 su Rai 5 va in onda Paolo Conte alla Scala – il Maestro è nell’anima. Docufilm sul mitico concerto tenuto dal cantautore il 19 febbraio del 2023 nel tempio italiano della lirica. Il film però non è soltanto la fedele trasposizione di un evento per certi versi storico, è anche una straordinaria opportunità per conoscere più da vicino lo schivo Paolo Conte. Poco incline da sempre a parlare di sé. “Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima”, un film racconta l’evento X Leggi anche › Tanti auguri a Paolo Conte. Il Tema Natale di un Capricorno poeta della tastiera Paolo Conte alla Scala – Il maestro è nell’anima, il documentario stasera 7 maggio in onda su Rai 5 e RaiPlay.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da un'idea di Caterina Caselli, il docufilm "Paolo Conte alla Scala" racconta lo straordinario live del cantautore piemontese nel tempio mondiale della lirica

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