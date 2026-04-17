Da Cesena alla Scala | il debutto di Romeo Castellucci nel tempio della lirica milanese
Il 22 aprile al Teatro alla Scala di Milano si terrà la prima rappresentazione dell’opera Péléas et Mélisande di Claude Debussy, diretta dal regista cesenate Romeo Castellucci. La messa in scena sarà alle 20 e rappresenta il debutto di Castellucci nel teatro milanese, noto per essere il fondatore della compagnia Socìetas Raffaello Sanzio. Castellucci, artista pluripremiato, affronta per la prima volta questa produzione nella storica sede della lirica.
Andrà in scena al Teatro alla Scala di Milano mercoledì 22 aprile alle 20 l’opera lirica Péléas et Mélisande, di Claude Debussy, diretta da Romeo Castellucci, artista cesenate pluripremiato, fondatore della nota compagnia teatrale Socìetas Raffaello Sanzio, alla sua prima regia scaligera. Si.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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