Da San Pellegrino | Rendiamo provinciale la strada che collega Ubiale e Almenno Ma dai comuni interessati arrivano solo no

Da San Pellegrino arriva la proposta di rendere provinciale la strada che collega Ubiale Clanezzo e Almenno, ma i rappresentanti dei comuni coinvolti hanno espresso un netto rifiuto. Secondo quanto riferito, non si intende aumentare il circolante: quella via viene già percorsa come alternativa alla strada principale. La questione riguarda quindi una modifica della gestione della strada, che al momento è di competenza comunale.

Ubiale Clanezzo. “Non si tratta di aumentare il traffico, perché il traffico esiste già: quella strada è già utilizzata come alternativa alla strada principale. Cambierebbe soltanto il soggetto che si occupa della manutenzione e della messa in sicurezza. Questo per venire incontro ai comuni di Almenno e Ubiale, evitando di pesare su di loro”. Di questo parla Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino Terme e consigliere della Comunità Montana Valle Brembana, nel presentare la sua proposta di riclassificare il collegamento tra Ubiale Clanezzo e Almenno San Salvatore da strada comunale a strada provinciale. Una proposta che nel giro di poche ore ha acceso polemiche e avviato una raccolta firme tra i residenti di uno dei due paesi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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