A Milano, un nuovo punto vendita apre in viale Corsica 21, dimostrando che la riqualificazione delle aree dismesse è una strada percorribile. La scelta di recuperare spazi inutilizzati si traduce in un segnale concreto per la città, che può beneficiare di interventi capaci di trasformare zone abbandonate in luoghi di vita e sviluppo. La decisione testimonia un impegno verso un modello di rinnovamento urbano.

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - L'inaugurazione del punto vendita Lidl di Viale Corsica 21 a Milano "è un messaggio dato alla città: è possibile riqualificarle, recuperando le aree dismesse, che in Lombardia sono tantissime. Si calcola infatti che corrispondano a circa 50 chilometri quadrati, pari all'estensione di 7000 campi da calcio". Così Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia, all'inaugurazione dell'800esimo negozio Lidl in Italia. "L'operazione, effettuata in questo caso da un operatore privato, è sicuramente lungimirante -aggiunge- restituisce a milanesi e lombardi un'area della città e offre un servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Romani (Regione Lombardia): "Riqualificare aree dismesse è possibile"

