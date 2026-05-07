Da portico abbandonato a mensa da 250 posti | la rivoluzione del pranzo a scuola è realtà
Questa mattina è stata inaugurata una nuova sala mensa nel polo scolastico ‘Carducci’, trasformando un vecchio portico abbandonato in un ambiente per 250 persone. L'intervento ha previsto la ristrutturazione di uno spazio di servizio, che ora funge anche da luogo educativo, offrendo un punto di ristoro per gli studenti della scuola primaria e dell'infanzia. La sala, recentemente rinnovata, sostituisce le precedenti aree di refezione e mira a migliorare le opportunità di socializzazione durante il pranzo.
Uno spazio di servizio ma soprattutto un luogo educativo. È stata inaugurata questa mattina la nuova sala mensa a servizio del polo scolastico ‘Carducci’, un intervento destinato a migliorare l’offerta scolastica per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. La struttura.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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