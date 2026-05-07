Da portico abbandonato a mensa da 250 posti | la rivoluzione del pranzo a scuola è realtà

Questa mattina è stata inaugurata una nuova sala mensa nel polo scolastico ‘Carducci’, trasformando un vecchio portico abbandonato in un ambiente per 250 persone. L'intervento ha previsto la ristrutturazione di uno spazio di servizio, che ora funge anche da luogo educativo, offrendo un punto di ristoro per gli studenti della scuola primaria e dell'infanzia. La sala, recentemente rinnovata, sostituisce le precedenti aree di refezione e mira a migliorare le opportunità di socializzazione durante il pranzo.