Riapre la Casetta Rossa | da edificio abbandonato a scuola d’eccellenza

Dopo diversi mesi di lavori, la “Casetta Rossa” riapre al pubblico. L’edificio, risalente agli anni Trenta e situato all’interno del complesso del Liceo Filzi, era stato precedentemente abbandonato. Ora, dopo interventi di riqualificazione, è stato restituito alla comunità come struttura rinnovata e funzionale. La riapertura segna il completamento di un progetto di ristrutturazione che ha coinvolto le parti storiche dell’edificio.

Dopo mesi di lavori, la “Casetta Rossa” torna a vivere. Lo storico edificio degli anni Trenta, all’interno del complesso del Liceo Liceo Filzi, è stato restituito alla città completamente riqualificato. Un intervento atteso, che ha trasformato un immobile inutilizzato in un moderno polo didattico.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Ostia, fiamme nello stabilimento abbandonato de 'La Casetta' Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina: è un uomo morto da almeno un meseIl corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato: disposta l'autopsia per accertare le... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Casetta rossa: l’edificio storico torna al servizio del Liceo Filzi di Rovereto; Salone e Fuorisalone 2026, Milano capitale assoluta del design: la mappa dei luoghi e degli eventi da non perdere. Simone Wahba riapre (venerdì) la Casetta Rossa: «Non ho stravolto il locale, lo trovo già bellissimo così. Punto su prodotti del territorio e vini naturali»MOGLIANO - La Casetta Rossa riapre venerdì. La precedente gestione aveva abbassato le serrande lo scorso 17 agosto e da allora in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il suo futuro, considerando ... ilgazzettino.it Lavori finiti, riapre la Casa Rossa. La data fissata è il 10 giugnoUltimati i lavori della Casa Rossa di Ancona: la struttura riaprirà il 10 giugno. La riapertura della Casa Rossa segna un punto importante nel percorso strategico aziendale della AST Ancona: si tratta ... ilrestodelcarlino.it La “Casetta Rossa”: un’epoca di sogni e twist nel cuore di Terracina C'era una volta, in via Giacomo Leopardi, il tempio della gioventù terracinese. Oggi non resta che un rudere. Ma la memoria non si arrende. Negli anni Sessanta, Terracina era una città che s - facebook.com facebook