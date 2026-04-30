Riapre la Casetta Rossa | da edificio abbandonato a scuola d’eccellenza

Da trentotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo diversi mesi di lavori, la “Casetta Rossa” riapre al pubblico. L’edificio, risalente agli anni Trenta e situato all’interno del complesso del Liceo Filzi, era stato precedentemente abbandonato. Ora, dopo interventi di riqualificazione, è stato restituito alla comunità come struttura rinnovata e funzionale. La riapertura segna il completamento di un progetto di ristrutturazione che ha coinvolto le parti storiche dell’edificio.

Dopo mesi di lavori, la “Casetta Rossa” torna a vivere. Lo storico edificio degli anni Trenta, all’interno del complesso del Liceo Liceo Filzi, è stato restituito alla città completamente riqualificato. Un intervento atteso, che ha trasformato un immobile inutilizzato in un moderno polo didattico.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Incendio a Ostia, fiamme nello stabilimento abbandonato de 'La Casetta'

Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina: è un uomo morto da almeno un meseIl corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato: disposta l'autopsia per accertare le...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Casetta rossa: l’edificio storico torna al servizio del Liceo Filzi di Rovereto; Salone e Fuorisalone 2026, Milano capitale assoluta del design: la mappa dei luoghi e degli eventi da non perdere.

Simone Wahba riapre (venerdì) la Casetta Rossa: «Non ho stravolto il locale, lo trovo già bellissimo così. Punto su prodotti del territorio e vini naturali»MOGLIANO - La Casetta Rossa riapre venerdì. La precedente gestione aveva abbassato le serrande lo scorso 17 agosto e da allora in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il suo futuro, considerando ... ilgazzettino.it

Lavori finiti, riapre la Casa Rossa. La data fissata è il 10 giugnoUltimati i lavori della Casa Rossa di Ancona: la struttura riaprirà il 10 giugno. La riapertura della Casa Rossa segna un punto importante nel percorso strategico aziendale della AST Ancona: si tratta ... ilrestodelcarlino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.