Da Monte Mario a tutto il mondo | i vincitori del premio Alberoandronico 2026

Si è appena conclusa la 19esima edizione del premio Alberoandronico, nato nei quartieri di Balduina e Montemario. La cerimonia ha celebrato i vincitori di quest’anno, mentre sono state aperte le candidature per l’edizione 2026. Il premio, che coinvolge artisti e creativi, si propone di promuovere la cultura e l’arte in diverse forme, coinvolgendo anche un pubblico internazionale.

Si è conclusa la 19esima edizione del premio Alberoandronico, riconoscimento nato nei quartieri di Balduina e Montemario che sono già aperte le candidature per quello che sarà il ventesimo appuntamento col progetto culturale volto a valorizzare la cultura e l’arte in tutte le sue forme. I.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Premio “Firenze per Mario Luzi” 2026. Ecco i vincitori, i testi premiati e le segnalazioniFirenze, 28 febbraio 2026 – Si è svolta ieri mattina presso la Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate la premiazione del... Alberoandronico: in Campidoglio i vincitoriNella straordinaria cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la Cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, l’impianto di Monte Mario chiude di nuovo. Questa volta per sempre.; La piscina di via Taverna chiude ancora: incubo senza fine per gli iscritti dell'impianto di Monte Mario; Scheda squadra Monte Mario; Lazio, posti extra in Monte Mario per la finale di Coppa Italia. Gualtieri, incendio a Monte Mario partito da un accampamentoL'incendio a Monte Mario sarebbe stato originato da un pasto cucinato in un accampamento abusivo sulle pendici della collina di Monte Mario. Lo ha riferito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ad ... ansa.it Incendio Monte Mario a Roma, cosa è successo? Informativa alla procura: «Rogo partito dalla favela»Da una parte i residenti, inferociti e attoniti, dall’altra il lavoro dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile. Il maxi incendio che ha avvolto il parco di Monte Mario mercoledì ... ilmessaggero.it Jannik alloggerà sopra Monte Mario. Il migliore albergo di lusso nell'area del Foro Italico - facebook.com facebook