Premio Firenze per Mario Luzi 2026 Ecco i vincitori i testi premiati e le segnalazioni

Ieri mattina, nella Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate a Firenze, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso giovanile “Firenze per Mario Luzi”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Toscana, che hanno presentato i loro testi per questa quindicesima edizione. Sono stati annunciati i vincitori e le segnalazioni relative alle opere premiate.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Si è svolta ieri mattina presso la Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate la premiazione del concorso giovanile "Firenze per Mario Luzi" aperto a tutti gli studenti della Toscana, giunto quest'anno alla sua quindicesima edizione. Il premio, la cui giuria è presieduta da Marco Marchi, è promosso dal Centro Studi Mario Luzi "La Barca" di Pienza, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Firenze, il quotidiano "La Nazione" e la Casa Editrice Le Lettere. Queste le otto poesie vincitrici, seguite dall'elenco delle segnalazioni di merito: 1° premio Scuole Superiori Nel punto esatto in cui non esisto di Sofia Mugnaini (Firenze – Liceo classico Michelangiolo) E forse vi direi che va tutto bene, raccontandomi ancora che riesco a bastarmi, ma la mia voce sembra non credermi.