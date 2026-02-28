Premio Firenze per Mario Luzi 2026 Ecco i vincitori i testi premiati e le segnalazioni

Da lanazione.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, nella Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate a Firenze, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso giovanile “Firenze per Mario Luzi”. L’evento ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Toscana, che hanno presentato i loro testi per questa quindicesima edizione. Sono stati annunciati i vincitori e le segnalazioni relative alle opere premiate.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Si è svolta ieri mattina presso la Sala Conferenze Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate la premiazione del concorso giovanile “Firenze per Mario Luzi” aperto a tutti gli studenti della Toscana, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. Il premio, la cui giuria è presieduta da Marco Marchi, è promosso dal Centro Studi Mario Luzi “La Barca” di Pienza, l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, il quotidiano “La Nazione” e la Casa Editrice Le Lettere. Queste le otto poesie vincitrici, seguite dall’elenco delle segnalazioni di merito: 1° premio Scuole Superiori Nel punto esatto in cui non esisto di Sofia Mugnaini (Firenze – Liceo classico Michelangiolo) E forse vi direi che va tutto bene, raccontandomi ancora che riesco a bastarmi, ma la mia voce sembra non credermi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

premio firenze per mario luzi 2026 ecco i vincitori i testi premiati e le segnalazioni
© Lanazione.it - Premio “Firenze per Mario Luzi” 2026. Ecco i vincitori, i testi premiati e le segnalazioni

Premio Biagio Agnes, annunciati i vincitori 2026: ecco tutti i premiatiSono stati decretati i vincitori della XVIII edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione “Biagio Agnes“.

XII Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”: ecco i vincitoriFirenze, 28 febbraio 2026 – La Giuria della XII edizione del Premio “Firenze Ada Cullino Marcori”, promosso dalle Fondazioni “Ada Cullino Marcori E.

Approfondimenti e contenuti su Mario Luzi.

Temi più discussi: Firenze per Luzi, il premio per gli studenti alle Oblate; Assegnato il premio di laurea intitolato a Mario Sconcerti: il vincitore è Lorenzo Topello; Tutti assolti tranne il cane; Il dramma delle foibe e dell'esodo: domani la presentazione del romanzo storico I Signori del Buio di Marco Milani.

premio firenze per marioAssegnato il premio di laurea intitolato a ‘Mario Sconcerti’ e finanziato dal Museo del CalcioÈ stato assegnato il premio di laurea intitolato a ‘Mario Sconcerti’, fortemente voluto dalla Fondazione Museo del Calcio per. tuttomercatoweb.com

premio firenze per marioFirenze per Luzi, il premio per gli studenti alle OblateVenerdì alla Biblioteca delle Oblate, in Sala conferenze Sibilla Aleramo (dalle 9,30), si terrà la cerimonia di premiazione ... lanazione.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.