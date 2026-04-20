Alberoandronico | in Campidoglio i vincitori

Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si è tenuta la cerimonia di premiazione per i vincitori di Alberoandronico. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure coinvolte nel progetto e si è concluso con la consegna dei riconoscimenti ufficiali. La manifestazione ha attirato numeroso pubblico e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito alla proclamazione dei risultati. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle procedure stabilite.

Nella straordinaria cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la Cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico, evento realizzato con il patrocinio di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e del Consiglio regionale del Lazio. Un pomeriggio intenso e partecipato, in cui arte e creatività si sono intrecciate dando vita a un racconto collettivo fatto di poesie, racconti, libri, fotografie, cortometraggi, video e opere pittoriche: espressioni di sensibilità diverse, ma unite da un linguaggio universale. La Giuria, composta da autorevoli esponenti del mondo culturale e artistico, ha selezionato le opere vincitrici tra centinaia di contributi giunti da Europa, Asia, Africa, America e Oceania.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Alberoandronico: in Campidoglio i vincitori Notizie correlate Premio Alberoandronico, radici nel Municipio XIV e sguardo internazionale: la XIX edizione in CampidoglioSarà la prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a ospitare, lunedì 13 aprile alle ore 16, la Cerimonia conclusiva della diciannovesima... Leggi anche: Olimpiadi: Onorato: brava Lollobrigida, la aspettiamo in Campidoglio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | XIX Premio Alberoandronico, lunedì 13 in Campidoglio; Premio Alberoandronico, la consegna dei riconoscimenti in Campidoglio; Sport, a Cozzoli il Premio Speciale Alberoandronico in Campidoglio; Sito Istituzionale | Alberoandronico 2026, i vincitori premiati in Campidoglio. Alberoandronico: in Campidoglio i vincitoriNella straordinaria cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la Cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico, evento realizzato con il ... romadailynews.it Premio Alberoandronico 19° edizione: premiata in Campidoglio la scrittrice Maria Assunta OddiNella prestigiosa sala della Protomoteca in Campidoglio, lunedì 13 aprile, si è tenuta la cerimonia conclusiva della diciannovesima edizione del Concorso artistico-letterario Alberoandronico. terremarsicane.it Premio Alberoandronico 19° edizione: premiata in Campidoglio la scrittrice Maria Assunta Oddi https://www.terremarsicane.it/premio-alberoandronico-19-edizione-premiata-in-campidoglio-la-scrittrice-maria-assunta-oddi/ #Attualità #Marsica #Ultimora facebook Nella sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta lunedì scorso la cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del Premio Alberoandronico. La giuria ha selezionato le opere vincitrici tra centinaia di contributi. Info ow.ly/bVZh50YJW1J x.com