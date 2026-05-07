Un gruppo di studenti italiani provenienti da Lissone ha partecipato a un evento negli Stati Uniti dedicato al dibattito. Durante l'incontro, hanno affrontato temi legati alla filosofia del successo e alle possibili ripercussioni geopolitiche di un’eventuale dissoluzione della Nato. La discussione ha coinvolto anche studenti di diversi paesi, creando un confronto internazionale su questioni di attualità e strategia globale.

Sono sbarcati negli Usa e hanno discusso della filosofia che sta dietro l’arte del successo e delle eventuali conseguenze geopolitiche che deriverebbero dallo scioglimento della Nato, confrontandosi con studenti di altre parti del mondo. Hanno incrociato argomentazioni e dialettica in modo brillante, conquistando 3 vittorie su 5 dibattiti, mentre una di loro si è classificata seconda assoluta tra le migliori oratrici del torneo. Successo internazionale per la squadra di Debate dell’ Istituto superiore Europa Unita-Enriques di Lissone: una delegazione di 5 studenti del liceo scientifico ha partecipato nei giorni scorsi negli Stati Uniti a una prestigiosa competizione della disciplina fatta di sfide oratorie a suon di argomentazioni, critiche e ragionamenti su temi complessi e di attualità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Lissone agli States per il ’Debate’. Gli apprendisti ciceroni? Dell’Enriques

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