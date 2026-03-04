Gli attestati Fai ’Apprendisti Ciceroni’

All’Auditorium San Filippo Neri si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di “Apprendisti Ciceroni” agli studenti del Liceo Scientifico coinvolti nel progetto promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI). Durante l’evento, sono stati consegnati i riconoscimenti ai giovani che hanno partecipato alle attività di formazione e accompagnamento nelle visite ai siti gestiti dal FAI.

Si è svolta all'Auditorium San Filippo Neri la cerimonia di consegna degli attestati di "Apprendisti Ciceroni" agli studenti del Liceo Scientifico che hanno partecipato al progetto promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI). Sono quindi intervenuti gli studenti del Liceo Scientifico, accompagnati dai docenti Desiree Roso, Giovanna Guidone e Paolo Mochi, che hanno raccontato con partecipazione e consapevolezza l'esperienza vissuta. I ragazzi hanno illustrato il percorso formativo svolto e le attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio fermano, tra cui Palazzo Capparucci, Palazzo Caffarini Sassatelli (sede della Prefettura), la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e Largo Calzecchi Onesti.