Beccato a bruciare rifiuti | denunciato

Un uomo di 75 anni è stato denunciato a Mondragone, nella zona di Stercolilli, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di bruciare dei rifiuti. Le guardie giurate del Wwf del nucleo provinciale di Caserta lo hanno fermato mentre era in possesso di fiammiferi e si accertava che i rifiuti continuassero a bruciare. L’episodio si è verificato nel pomeriggio.

E' stato sorpreso ancora con in mano i fiammiferi mentre si sincerava che i rifiuti bruciassero. E' quanto accaduto a Mondragone in località Stercolilli dove un 75enne di Mondragone è stato beccato dalle guardie giurate del Wwf-nucleo provinciale di Caserta mentre cercava di sbarazzarsi di un cumulo di rifiuti. Le guardie ambientali hanno allertato il 112. I carabinieri del giunti sul posto hanno portato l'uomo in caserma e lo hanno denunciato per incendio doloso. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pizzo dei Casalesi, il 'ragioniere' di Zagaria: "Panaro veniva a fare i conteggi per gli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis" 🔗 Leggi su Casertanews.it

Beccato a scaricare rifiuti in strada, denunciato e filmato dalla municipaleE' stato beccato a scaricare rifiuti per strada, pur provenendo da un altro comune e in barba ad ogni orario e regolamento.

Leggi anche: Beccato con droga e un coltello giapponese nello zaino, giovane denunciato

A kung fu beauty lures enemies into a deadly ambush, wiping out the terrorists!