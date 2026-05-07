Da Firenze a Salerno l’Èurema Vocal Ensemble premiato al festival Cantagiovani

Da Firenze a Salerno, l’Èurema Vocal Ensemble, coro giovanile di Firenze, ha preso parte al festival Cantagiovani. La formazione ha ottenuto un premio durante l’evento, che si è svolto recentemente. L’ensemble ha eseguito un repertorio con brani scelti tra diverse epoche musicali, attirando l’attenzione della giuria e del pubblico presente. La partecipazione si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla musica vocale giovanile.

Firenze, 7 maggio 2026 – L’Èurema Vocal Ensemble, coro giovanile di Firenze, ha partecipato alla XIX edizione del festival internazionale “Cantagiovani” a Salerno lo scorso 1 e 2 maggio, tenendo alto l’onore della città con un 2° premio nella Categoria C - Polifonia sacra e profana con un programma esecutivo incentrato su testi di eminenti poeti toscani, quali Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giosuè Carducci, Laura Guidiccioni. Un ulteriore 2° premio è stato ottenuto nella Categoria D - Pop e popolare. Infine è stata attribuita una menzione speciale alla composizione su testo di Dante Alighieri “Amor che nella mente” scritta e diretta dal maestro Simone Pugliese per l’intensità emotiva e il trasporto che ha saputo trasmettere.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Firenze a Salerno, l’Èurema Vocal Ensemble premiato al festival Cantagiovani Notizie correlate Cantagiovani 2026, Salerno capitale della coralità giovanileSalerno si prepara a diventare capitale della coralità giovanile con Cantagiovani 2026, festival giunto alla sua 19ª edizione e in programma l’1 e 2... Cantagiovani 2026: Salerno diventa hub della coralità giovanile, il programmaSalerno diventa hub della coralità giovanile: una città che, per una settimana intera, sceglie di cantare insieme e di riconoscersi nel valore più...