Cantagiovani 2026 Salerno capitale della coralità giovanile

Salerno si appresta a ospitare la 19ª edizione di Cantagiovani, un festival dedicato alla musica corale giovanile. L’evento si svolgerà l’1 e il 2 maggio e coinvolgerà diversi gruppi di giovani cantanti. La manifestazione mira a promuovere la cultura musicale tra i giovani e si svolgerà in varie location della città. È prevista la partecipazione di cori provenienti da diverse regioni italiane.

Salerno si prepara a diventare capitale della coralità giovanile con Cantagiovani 2026, festival giunto alla sua 19ª edizione e in programma l’ 1 e 2 maggio. La manifestazione, diretta dal Maestro Silvana Noschese, è promossa dalle associazioni Estro Armonico e LAES “L’Arte è Salute”. Per due giorni la città accoglierà cori provenienti da diverse regioni italiane, trasformandosi in un grande laboratorio musicale diffuso, tra concorso, rassegna, formazione e momenti di condivisione. Cantagiovani 2026: otto luoghi coinvolti a Salerno. Il festival interesserà diversi spazi della città: il Convitto Nazionale Torquato Tasso, il Complesso San Michele, il Teatro di Portacatena, il Centro diurno “Il Giardino di Trotula”, la Chiesa di Sant’Anna, la Chiesa della SS.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Cantagiovani 2026, Salerno capitale della coralità giovanile Notizie correlate Cantagiovani 2026: Salerno diventa hub della coralità giovanile, il programmaSalerno diventa hub della coralità giovanile: una città che, per una settimana intera, sceglie di cantare insieme e di riconoscersi nel valore più... Caserta capitale della leadership giovanile: il Rotary lancia il RYLA 2026 tra formazione e futuroCaserta si prepara a diventare il cuore pulsante della formazione dei nuovi leader con l’arrivo del RYLA 2026, il prestigioso Rotary Youth Leadership...