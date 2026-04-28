Cantagiovani 2026 | Salerno diventa hub della coralità giovanile il programma

Salerno si trasforma in centro di riferimento per la coralità giovanile, ospitando un evento dedicato che durerà una settimana. Durante questo periodo, giovani provenienti da diverse zone si riuniscono per cantare insieme, condividendo l’esperienza e rafforzando il senso di comunità. L’iniziativa mira a valorizzare la musica corale come elemento di aggregazione e partecipazione tra i giovani.

Salerno diventa hub della coralità giovanile: una città che, per una settimana intera, sceglie di cantare insieme e di riconoscersi nel valore più autentico dello stare bene in comunità. Le associazioni Estro Armonico e LAES “L’Arte è Salute”, con il Cantagiovani 2026 – giunto alla 19ª edizione e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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