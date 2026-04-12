L’Hub al Campo di Marte Sarà attivato da giugno alla Cittadella della Salute

A partire da giugno, sarà attivo presso la Cittadella della Salute di Campo di Marte un nuovo hub dedicato ai servizi sanitari. L’area, collocata nel padiglione usato durante la pandemia, ospiterà anche l’hub principale tra le sei Case di Comunità previste in città. Le altre cinque strutture saranno distribuite in diverse zone e avranno il compito di offrire assistenza sanitaria e servizi territoriali ai cittadini.

Quante saranno le Case di Comunità e dove saranno ubicate? Sono sei in tutto e l’hub principale sarà attivo ufficialmente dal mese di giugno presso la Cittadella della Salute di Campo di Marte, nel padiglione che ospitava il servizio messo in piedi durante il periodo del Covid. Unica struttura a funzionare nelle 24 ore tutti i giorni dell’anno, avrà a disposizione medici e infermieri e potrà contare su prestazioni e consulenze secondo tempi di rapido accesso. Qui si effettueranno elettrocardiogrammi, eseguibili anche dal solo infermiere, ecografie e spirometrie. Esami del sangue di base POCT (Point of Care Testing), potranno essere eseguiti in ogni Casa di Comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Hub al Campo di Marte. Sarà attivato da giugno alla Cittadella della Salute Leggi anche: Albiano Visite gratis alla Cittadella della salute Uomo investito da treno alla stazione di Firenze Campo di Marte: circolazione rallentata, ritardi di 60 minutiUn uomo è stato investito da un treno nella stazione di Firenze Campo di Marte dopo le 19 al binario 3.