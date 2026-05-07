Da discount low cost a supermercato della Palermo bene | cosa c' è dietro il boom di Lidl

In via Ugo La Malfa e in via Roma, i parcheggi si riempiono già dalle prime ore del mattino, con molte utilitarie in sosta e, tra queste, alcune di fascia alta come Audi, Mercedes e Porsche. Il negozio, originariamente un discount low cost, ha subito una trasformazione, diventando un supermercato frequentato dalla clientela della zona più agiata. La presenza di veicoli di lusso indica un cambio nel profilo dei clienti di questa attività.

In via Ugo La Malfa come in via Roma il parcheggio si riempie già dalle prime ore del mattino. Tra le utilitarie in sosta ne spuntano anche alcune di fascia alta come Audi, Mercedes e addirittura Porsche. Sono le auto di chi è in fila alla cassa per pagare la spesa: a scegliere Lidl, il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da discount ad 'emporio' della Milano bene: cosa c’è dietro il boom (enorme) di Lidl Ha sviluppato droni in bambù: cosa c'è dietro la svolta low cost della CinaLa Cina sta continuando ad accelerare in modo deciso sullo sviluppo di tecnologie a basso costo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Da discount low cost a supermercato della Palermo bene: cosa c'è dietro il boom di Lidl. Volotea, voli low-cost da Catania e Palermo: tutte le offerteVolotea, la nota compagnia aerea low cost spagnola, ha deciso di mettere a disposizione dei voli low-cost in partenza dagli aeroporti di Catania e di Palermo. Le varie mete sono molto diverse tra loro ... catania.liveuniversity.it Nuova rotta francese low-cost all’aeroporto Falcone-Borsellino, si parte in primaveraVolotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, continua a guidare la ripresa del settore turistico e annuncia oggi a Palermo l’avvio di un ... blogsicilia.it