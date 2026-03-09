Da discount ad ' emporio' della Milano bene | cosa c’è dietro il boom enorme di Lidl

A Milano, un negozio Lidl in via Solari 5 ha aperto recentemente, vicino a Sant’Ambrogio, attirando l’attenzione. Una donna con una berlina BMW e sacchetti di tessuto di marchi come Pam ed Esselunga si reca all’interno del negozio. L’espansione del marchio Lidl nella zona si accompagna a una presenza crescente di clienti provenienti da diversi contesti.

In città ci sono state diverse aperture anche in zone 'in'. Il colosso tedesco sfida le grandi catene della gdo e conquista i consumatori borghesi con prodotti vegetali e proteici di qualità. Gli utili superano i 140 mln di euro. I supermercati sono sempre più curati e organizzati, con casse automatiche e un’app. Ma gli ingredienti del successo sono molteplici “Nei parcheggi Lidl si vedono macchine di svariate fasce di prezzo. È un segnale che la clientela è cambiata”, spiega Chierici. Tra i banchi si trova anche la linea Lidl-deluxe che comprende prodotti di prima scelta. Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

