Due persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato dopo aver messo in atto una truffa ai danni di un anziano. Un uomo di 25 anni è stato accusato di ricettazione, mentre una donna di 26 anni è stata denunciata per truffa. L’episodio si è verificato quando i due, provenienti rispettivamente da Crotone e Napoli, hanno tentato di ingannare la vittima con il classico raggiro del “finto Carabiniere”.

L’intervento degli agenti della Questura di Crotone è scattato dopo la segnalazione di una presunta truffa consumata ai danni di una persona anziana. Giunti presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno raccolto il racconto della vittima, visibilmente scossa per quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri, lo avrebbe avvisato dell’arrivo di una presunta “collega” incaricata di effettuare alcuni controlli. Poco dopo, infatti, presso l’abitazione si è presentata una 26enne che, con modi convincenti, è riuscita a farsi consegnare i monili in oro custoditi in casa, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di un’auto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Crotone a Napoli per truffare un anziano, denunciati un 25enne e una 26enne

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