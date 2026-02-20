Si spacciano per carabinieri per truffare un anziano ma il figlio e la nipote mandano in fumo i piani

Due truffatori si sono spacciati per carabinieri per ingannare un anziano, ma il figlio e la nipotina di 11 anni sono intervenuti in tempo e hanno impedito il raggiro. I due uomini avevano chiamato l’uomo cercando di convincerlo a consegnare denaro, ma i familiari hanno capito subito il trucco e l’hanno messa in guardia. La rapidità delle reazioni ha evitato che la truffa avesse successo, proteggendo così l’anziano da una possibile perdita economica. La vicenda dimostra quanto sia importante intervenire subito in questi casi.

Stava per cadere nella trappola di due truffatori ma, grazie alla prontezza del figlio e al contributo della nipote di appena 11 anni, il loro tentativo è andato in fumo. I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato un diciannovenne palermitano e denunciato una diciassettenne di Capaci con l'accusa di tentata truffa aggravata nei confronti di un 81enne. I due giovani indagati avrebbero provato a replicare l'ormai consolidato schema della "truffa del finto carabiniere", mettendosi in contatto con l'anziano. Un sedicente appuntato lo avrebbe chiamato sostenendo che la sua auto fosse stata utilizzata per commettere diversi reati nel capoluogo e prospettando una serie di grane giudiziarie per provocare nella vittima uno stato di preoccupazione.