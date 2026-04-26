Da Napoli a Savona per truffare una donna di 85 anni
Un uomo di circa cinquant’anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Savona con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di 85 anni. La vittima è stata ingannata con la tecnica del falso carabiniere, una strategia ripetutamente usata in casi simili. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine condotta dalle forze dell’ordine.
Truffe con la tecnica del falso carabiniere. Un cinquantenne di Napoli è stato arrestato in provincia di Savona dai carabinieri. Il raggiro è nato da una telefonata con la tecnica del cosiddetto 'spoofing' con la quale un uomo, fingendosi un carabiniere, chiedeva alla vittima, un'anziana di 85.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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