Da Napoli a Savona per truffare una donna di 85 anni

Un uomo di circa cinquant’anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Savona con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di una donna di 85 anni. La vittima è stata ingannata con la tecnica del falso carabiniere, una strategia ripetutamente usata in casi simili. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine condotta dalle forze dell’ordine.