Cittadinanza attiva da promuovere Dai parchi ai muri delle scuole Arrivano i patti di collaborazione

A Varese, gli abitanti potranno partecipare a iniziative di cittadinanza attiva come curare parchi rionali, imbiancare muri scolastici, valorizzare spazi urbani e rigenerare vie di quartiere. Sono stati introdotti i patti di collaborazione per promuovere il coinvolgimento diretto della comunità nelle attività di cura e miglioramento della città. Le proposte sono aperte a tutti coloro che vogliono contribuire.

Curare un parco rionale, imbiancare i muri di una scuola, valorizzare gli spazi urbani a beneficio della collettività o rigenerare una via di quartiere: sono alcune delle iniziative che gli abitanti di Varese potranno intraprendere a favore della propria città. Il Comune lancia i patti di collaborazione: uno strumento per rafforzare il legame con il territorio, trasformando i cittadini da fruitori a protagonisti attivi della gestione degli spazi pubblici e promuovendo cittadinanza attiva, senso di responsabilità civica e valorizzazione delle risorse locali a beneficio della comunità. Un regolamento disciplina le forme di collaborazione finalizzate alla cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, definendo una procedura per favorirne l'adozione.