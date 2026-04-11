Marco Mazzariol il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella

Il 15enne di Treviso affetto da distrofia muscolare di Duchenne è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta recentemente e rappresenta un riconoscimento ufficiale. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale. Marco Mazzariol, che vive nella provincia di Treviso, riceve il titolo in virtù della sua storia e della sua condizione.

TREVISO - Marco Mazzariol giovane trevigiano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Il prestigioso riconoscimento al 15enne affetto da distrofia muscolare di Duchenne, è arrivato nella giornata di sabato 11 aprile. Il giovane, lo scorso anno, ha superato l'esame di terza media con il massimo dei voti. Ma tra le sue passioni non c'è solo lo studio: il 15enne è appassionato di auto, musica e teatro, disciplina che segue partecipando a varie rappresentazioni messe in scena da una compagnia locale. L'impegno nel sociale Nel 2019 Mazzariol, con coraggio e amore verso il prossimo, si è impegnato...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Mazzariol, il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella Thuy Bertolucci Alfiere della Repubblica: chi è l’unica marchigiana scelta da MattarellaUrbino, 11 aprile 2026 - C’è una generazione che sceglie di impegnarsi, lontana dai luoghi comuni e capace di dare forma concreta alla solidarietà. Sanita’: Gemelli, realizzato video “La rarita’ che ci unisce” su distrofia muscolare DuchenneIn occasione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari, che si celebra sabato 21 marzo, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli... Marco Mazzariol nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella