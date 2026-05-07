Cutolo | La B un patrimonio per la città Vincere da ds è più gratificante L' intervista

Nella sua prima visita ad Arezzo nel 2005, l'intervistato ha partecipato a un evento legato al Cavallino, una squadra che militava in serie cadetta e che recentemente ha raggiunto la promozione dopo 19 anni. Durante l'intervista, ha affermato che la B rappresenta un patrimonio per la città e ha commentato che vincere da direttore sportivo risulta più gratificante. La sua presenza e le sue parole si inseriscono in un contesto sportivo di grande rilevanza locale.

È arrivato ad Arezzo per la prima volta nell'estate 2005, quando il Cavallino militava proprio nella serie cadetta che pochi giorni fa ha riconquistato dopo 19 anni. Allora fu una breve parentesi di sei mesi, lui era agli inizi della sua carriera da calciatore che poi lo avrebbe portato a calcare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Una partita da vincere, una pressione da governare, un traguardo da blindare: l’ultima domenica è una prova di maturità piena. di Marco Stesina #Dilettanti #SerieD - facebook.com facebook