I gemelli del gol dell’Ascoli sono Gori e D’Uffizi, attaccanti che formano una coppia decisiva per la squadra. Gori ha dichiarato di aver studiato modelli come Ibra e Adriano e ora sogna di portare l’Ascoli in Serie B, concentrandosi sulla vittoria di tutte le partite. La coppia si prepara a sfidare l’Arezzo, che dovrà fare i conti con loro.

L’Ascoli ha i suoi gemelli del gol Gori-D’Uffizi. Sono loro a comporre una coppia implacabile che anche l’Arezzo farà fatica ad arginare. In C i due attaccanti bianconeri condividono il primo posto nella classifica marcatori del girone B (12 sigilli a testa) e si preparano a questo caldissimo finale di campionato. Gabriele Gori, lo scontro di Arezzo non poteva arrivare in un momento migliore di questo. "Sì, credo che nella seconda parte del campionato abbiamo dato più continuità dell’andata. Siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti: tattici, fisici e psichici. Facciamo blocco quando serve. Sappiamo giocare, sappiamo imbucare bene, ma soprattutto siamo più pratici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Intervista ai gemelli del gol. Gori: "Ho studiato da Ibra e Adriano. Adesso sogno la serie B con l’Ascoli, dobbiamo vincere tutte le partite»

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