Nel Canavese, il temporale ha portato una forte grandinata che ha ricoperto i terreni agricoli di uno spesso strato di ghiaccio. Le precipitazioni intense e improvvise si sono verificate nel pomeriggio, causando danni alle colture e alle strutture agricole della zona. Le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da un cambiamento repentino nel clima, con un forte abbassamento delle temperature e piogge intense, legate a un fronte temporalesco che ha attraversato la regione.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito i terreni agricoli allo stress termico improvviso?. Quali sono le cause meteorologiche che hanno colpito il Canavese?. Dove si concentrano i rischi di smottamenti dopo la grandinata?. Quando tornerà la stabilità definitiva nel territorio di Cuorgnè?.? In Breve Evento causato da correnti francesi e un vortice depressionario nel Canavese.. Grandinata ha interessato anche i comuni di Valperga, Pont Canavese, Prascorsano e Forno Canavese.. Agricoltori valutano danni da stress termico alle colture dopo il 6 maggio.. Miglioramento previsto nei prossimi giorni con persistente variabilità meteorologica locale.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuorgnè sotto la grandine: il Canavese si tinge di bianco

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Maltempo in Canavese: grandinata colpisce CuorgnèUn improvviso episodio di maltempo ha colpito nel pomeriggio il Canavese, con effetti particolarmente evidenti a Cuorgnè, dove intorno alle ore 16 si è abbattuto un intenso temporale con grandine. giornalelavoce.it

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