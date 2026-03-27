Incidente in A1 sotto la grandine muore Fabio Bagnoli ex pilota di Formula 3

Un incidente si è verificato sulla A1 poco dopo la mezzanotte di ieri, giovedì 26 marzo, nel territorio del Comune di Barberino di Mugello. L’incidente è avvenuto sotto una forte grandinata e ha causato la morte di un uomo di 48 anni, ex pilota di Formula 3. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Si chiamava Fabio Bagnoli il quarantottenne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto, poco dopo la mezzanotte di ieri giovedì 26 marzo, sull’autostrada A1 all’altezza del Comune di Barberino di Mugello. Con lui viaggiava una seconda persona poi trasportata in ospedale. Bagnoli era originario di Vinci, dove risiedeva, e ha avuto una lunga carriera come pilota automobilistico arrivando anche a gareggiare in Formula 3. Era conosciuto per essere uno dei promotori della Coppa Romagna Slalom, un campionato automobilistico che si svolge su percorso tortuosi in salita arricchiti da birilli che impongono rallentamenti tecnici. Lavorava nella scuderia sportiva “Nos” di San Miniato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente in A1 sotto la grandine, muore Fabio Bagnoli ex pilota di Formula 3 Articoli correlati Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3Vinci (Firenze), 26 marzo 2026 – Si chiamava Fabio Bagnoli ed era originario di Vinci, l’uomo che ha perso la vita poco dopo la mezzanotte a seguito... Leggi anche: Aeroporto LaGuardia di New York, incidente sulla pista «tra aereo e veicolo»: morti pilota e co-pilota, voli sospesi e inchiesta aperta Contenuti e approfondimenti su Fabio Bagnoli Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3E’ rimasto ucciso questa notte in un incidente all’altezza di Barberino di Mugello mentre c’era una grandinata. Cordoglio a Vinci ... lanazione.it Morto nello schianto sull'A1, era un ex pilotaVINCI: Aveva gareggiato anche in Formula 3, l'uomo rimasto vittima dell'incidente avvenuto in autostrada durante una violenta grandinata ... toscanamedianews.it