Sparo speciale a mezzogiorno | il Gianicolo si tinge di verde bianco e rosso

A mezzogiorno, il Gianicolo si è colorato di verde, bianco e rosso in occasione di uno sparo speciale. L’evento, che si ripete ogni giorno, unisce tradizione e simbolismo per i residenti e i visitatori che assistono alla scena. La cerimonia si svolge regolarmente e coinvolge diversi partecipanti, mantenendo vivo l’antico rituale che caratterizza la piazza.

Se c’è un un appuntamento quotidiano che Roma riconosce come proprio – in quanto unisce tradizione, storia e identità cittadina – è quello che si rinnova ogni giorno, allo scoccare del mezzogiorno, quando un suono potente attraversa la città e richiama l’attenzione di residenti e turisti: il colpo di cannone del Gianicolo. Ma in alcune occasioni speciali questo rito assume un significato ancora più simbolico, trasformandosi in un evento capace di evocare memoria, celebrazione e appartenenza nazionale. Come oggi, 17 marzo, quando lo sparo assumerà una forma del tutto differente. Lo sparo speciale del cannone del Gianicolo del 17 marzo: un colpo che racconta l’Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati 'Notte delle idrovore tricolori': il Ragnaione e Palazzo Franchetti si illuminano di verde, bianco e rossoAnche il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno aderisce alla ‘Notte delle idrovore tricolori’ promossa dall’Anbi. Il cannone del Gianicolo: lo sparo che da secoli segna il tempo di RomaI romani lo sanno che il cannone del Gianicolo rappresenta un vero e proprio rito per Roma, che da secoli segna il tempo della città.