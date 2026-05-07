Cuoco modello e attore | i mille volti di Piero Cosimo

Piero Cosimo Ammaturo è conosciuto come cuoco, modello e attore. Ha mostrato interesse per lo sport e ha dedicato tempo alla cucina, mentre cerca di affermarsi nel mondo dello spettacolo con progetti e iniziative diverse. La sua carriera si sviluppa tra attività di ristorazione e partecipazioni nel settore dello spettacolo, senza aver ancora raggiunto un ruolo di rilievo.

Piero Cosimo Ammaturo, 25 anni, vive a Markgröningen, in Germania. Alto 185 cm, occhi castano chiaro e capelli castano scuro, parla italiano, inglese e tedesco. Determinato e curato, punta a farsi spazio nel mondo dello spettacolo con impegno e costanza. «Vivo in Germania, a Markgröningen, e lavoro come cuoco. È un mestiere che richiede impegno e disciplina, qualità che cerco di portare anche in altri ambiti della mia vita». Quali sono le tue ambizioni nel mondo dello spettacolo? Hai già esperienza? «Mi piacerebbe entrare in questo mondo e crescere passo dopo passo. Non ho ancora molta esperienza, ma ho tanta voglia di imparare, migliorarmi e mettermi in gioco con costanza».🔗 Leggi su Bollicinevip.com Notizie correlate Arte, a Roma la Maddalena di Piero Di CosimoIl ritratto della Maddalena del pittore Piero di Cosimo è al centro di una mostra allestita a Roma, presso le antiche cucine di Palazzo Venezia. La Maddalena di Piero di Cosimo in mostra a Palazzo Venezia: un viaggio nella vita delle donne nel Rinascimento fiorentinoDa oggi, 17 aprile 2026, Palazzo Venezia apre le porte a una mostra che parte da un solo dipinto per raccontare un mondo intero.