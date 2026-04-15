A Roma, presso le antiche cucine di Palazzo Venezia, è in corso una mostra dedicata alla Maddalena di Piero di Cosimo. L'esposizione presenta il celebre ritratto realizzato dal pittore toscano, collocandolo in uno spazio storico che permette di apprezzarne i dettagli e le caratteristiche artistiche. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo l’opportunità di osservare da vicino questa opera del Cinquecento.

Il ritratto della Maddalena del pittore Piero di Cosimo è al centro di una mostra allestita a Roma, presso le antiche cucine di Palazzo Venezia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Arte, a Roma la Maddalena di Piero Di Cosimo

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