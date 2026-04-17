A partire dal 17 aprile 2026, Palazzo Venezia ospita una mostra dedicata a un dipinto di Piero di Cosimo, che permette di esplorare la rappresentazione delle donne nel Rinascimento fiorentino. L’esposizione si concentra su questo singolo quadro, offrendo uno sguardo dettagliato sulla figura femminile e sul contesto storico in cui è stato realizzato. L’evento si propone di approfondire il ruolo delle donne attraverso l’arte di quell’epoca.

Da oggi, 17 aprile 2026, Palazzo Venezia apre le porte a una mostra che parte da un solo dipinto per raccontare un mondo intero. Si intitola La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne nel Rinascimento fiorentino, è curata da Edith Gabrielli con la consulenza storica di Fernanda Alfieri, Serena Galasso e Isabella Lazzarini, e occupa gli ambienti delle antiche cucine del palazzo, restaurati e riaperti per l’occasione. Al centro di tutto c’è una tavola di rara bellezza: La Maddalena di Piero di Cosimo (1462–1522), normalmente custodita nella collezione delle Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Palazzo Barberini e concessa in prestito al VIVE-Vittoriano nell’ambito di un accordo strategico tra le due istituzioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Maddalena di Piero di Cosimo in mostra a Palazzo Venezia: un viaggio nella vita delle donne nel Rinascimento fiorentino

Notizie correlate

Arte, a Roma la Maddalena di Piero Di CosimoIl ritratto della Maddalena del pittore Piero di Cosimo è al centro di una mostra allestita a Roma, presso le antiche cucine di Palazzo Venezia.

Leggi anche: La nuova vita di Cosimo Dadorante: svolta inaspettata dopo Uomini e Donne!

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne nel Rinascimento fiorentino; La Maddalena di Piero di Cosimo e le donne fiorentine del 400; Arte, a Roma la Maddalena di Piero Di Cosimo; A Palazzo Venezia la Maddalena di Piero di Cosimo e le donne del '400.

La Maddalena di Piero di Cosimo: arte e RinascimentoA Palazzo Venezia, La Maddalena di Piero di Cosimo diventa il punto di partenza per raccontare il mondo delle donne nel Rinascimento, una mos ... eroicafenice.com

La Maddalena di Piero di Cosimo e la vita quotidiana delle donne a FirenzeLa Maddalena di Piero di Cosimo diventa la lente per esplorare la quotidianità e i ruoli femminili nel Rinascimento fiorentino attraverso opere, documenti e installazioni digitali ... viaggiamo.it

Ieri, giovedì 16 aprile, l'inaugurazione della mostra 'La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne nel Rinascimento fiorentino' facebook