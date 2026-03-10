Riccione accende la primavera con grandi mostre festival culturali eventi family sport e spettacoli

Riccione si prepara alla primavera con un fitto calendario di mostre, festival culturali, eventi dedicati alle famiglie, iniziative sportive e spettacoli vari. La città conclude l’inverno con una serie di appuntamenti che coprono i mesi da marzo a giugno, creando un flusso continuo di manifestazioni. Questa programmazione rende Riccione protagonista nel panorama degli eventi italiani, offrendo un’offerta variegata e ricca di occasioni per residenti e visitatori.

Riccione si congeda dall’inverno con una programmazione monumentale, trasformando i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno in un’unica, ininterrotta sequenza di eventi che ridisegna l’architettura dell’ospitalità italiana. Non un semplice calendario, ma una strategia sistemica che fonde il benessere e lo sport d’élite con la grande cultura internazionale, il teatro d’autore e il divertimento pop, rendendo ogni weekend un appuntamento di richiamo nazionale. Il risveglio della città inizia a metà marzo con le grandi serate teatrali di La bella stagione che portano sul palco protagonisti del calibro di Valeria Solarino, Silvia Gallerano e la regista Michela Cescon in Guarda le luci, amore mio (14 marzo), seguite dal ritorno in scena di Elio Germano e Teho Teardo con La guerra com’è (17 marzo). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

