Cucine da incubo Zoo-novità Onlus con presunta frode e star in parata a Numana | le notizie della giornata in un minuto

Nella giornata di oggi si sono susseguite diverse notizie, tra cui la registrazione di una puntata del programma televisivo di uno chef noto in un territorio vicino, e il lancio di un nuovo progetto di ristorante da parte di un altro professionista del settore. Intanto, una onlus è finita sotto inchiesta per presunte irregolarità finanziarie, mentre una trasmissione televisiva dedicata alle cucine ha fatto discutere. A Numana, invece, si sono svolte parate con numerosi personaggi dello spettacolo.

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Giornata all'insegna degli chef, tra un Antonino Cannvacciuolo che ha registrato in Vallesina una puntata della sua trasmissione e Giorgio Tucci che vara il suo nuovo progetto del ristorante della Rosa. La cronaca racconta di un'assoluzione di due persone finite sotto processo per una presunta.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Cucine da Incubo, la missione riparte: anticipazioni e novità della stagioneDomenica 19 aprile alle 21:15 su Sky Uno torna uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto: Cucine da Incubo riparte con la sua dodicesima... ‘Cucine da incubo’ torna su Sky Uno: quando in tv e novità della dodicesima edizioneAntonino Cannavacciuolo con ‘Cucine da incubo‘ è pronto a dare consigli per la gestione dei ristoranti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Cucine da incubo arriva a Peschiera Borromeo: sabato 3 maggio va in onda la puntata girata all'OasisIsmaele Fontana, titolare del locale di cucina peruviana e griglia argentina, racconta com'è andata con Cannavacciuolo ... 7giorni.info Cucine da incubo, Cannavacciuolo al ristorante Oasis di Peschiera Borromeo. AnticipazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Cucine da incubo, Cannavacciuolo al ristorante Oasis di Peschiera Borromeo. Anticipazioni ... tg24.sky.it