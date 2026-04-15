Cucine da Incubo la missione riparte | anticipazioni e novità della stagione

Domenica 19 aprile alle 21:15 su Sky Uno torna “Cucine da Incubo” con la dodicesima stagione. Antonino Cannavacciuolo riprende il suo viaggio attraverso l’Italia, visitando ristoranti in difficoltà e cercando di aiutarli a migliorare. La trasmissione si concentra sulle sfide di locali che affrontano problemi gestionali e di qualità, con anticipazioni di nuovi interventi e momenti di confronto tra lo chef e i proprietari.

Domenica 19 aprile alle 21:15 su Sky Uno torna uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto: Cucine da Incubo riparte con la sua dodicesima edizione, portando Antonino Cannavacciuolo nuovamente in giro per l’Italia a salvare ristoranti sull’orlo del baratro. Un format che, dalla sua prima messa in onda nel 2013, non ha mai perso il suo fascino anzi, continua ad attrarre pubblico grazie a un mix di tensione, emozione e voglia di riscatto difficile da imitare. Lo show, Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è disponibile anche in streaming su Now e accompagna i telespettatori con la voce fuori campo di Christian Iansante, al microfono dalla già dall’ottava edizione.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Cucine da Incubo, la missione riparte: anticipazioni e novità della stagione Notizie correlate Leggi anche: Cucine da Incubo, nuova edizione dal 19 aprile: anticipazioni, novità e il ritorno di Cannavacciuolo Leggi anche: Mensa ospedale, è guerra. Cisl: "Cucine da incubo". L’Ausl replica con sdegno: "Non è questa la verità" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cucine stellate da incubo; Cucine da incubo Italia - Guida TV; Grandi show ad aprile 2026 su NOW: da Pechino Express - L'Estremo Oriente a Cucine da Incubo l’offerta Streaming continua; Cucine da incubo Italia - Guida TV. Grandi show ad aprile 2026 su NOW: da Pechino Express - L'Estremo Oriente a Cucine da Incubo l’offerta Streaming continuaNon solo viaggi meravigliosi nell'estremo Oriente ma anche Cucine da Incubo da salvare. Ecco la proposta streaming di NOW di aprile 2026, pronta a dare inizio a una stagione primavera-estate piena di ... comingsoon.it Nuove sfide ad alta pressione Antonino Cannavacciuolo torna in «Cucine da incubo» e alza la tensioneAntonino Cannavacciuolo scuote «Cucine da incubo» con nuove sfide ad alta pressione. Riaprono le cucine più disastrate d'Italia e il volto simbolo del format torna a metterci mano con interventi ... bluewin.ch Cucine da incubo! "Resident evil requiem" pietanze da schifo igiene e personale ostico e scortese lo sconsiglio! Volevo parlare direttamente con lo chef su cosa ci consigliava ma la carne non è di nostro gradimento! E credo che si sia offeso mi ha inseg - facebook.com facebook