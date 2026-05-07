crotone denuncia per estorsione e minacce tiktok alle candidate

A Crotone, due candidate hanno presentato denuncia per aver subito estorsioni e minacce attraverso dirette su TikTok. Secondo quanto riferito, l’individuo avrebbe organizzato un ricatto chiedendo una somma di denaro per far ritirare le loro candidature. La vicenda coinvolge diverse comunicazioni attraverso il social, così come richieste di denaro che avrebbero portato alla denuncia da parte delle vittime.

?? Cosa scoprirai Come è stato orchestrato il ricatto tramite le dirette TikTok? Quale cifra ha richiesto l'estorsore per far ritirare le candidature? Chi ha usato un profilo falso per simulare una rissa politica? Come hanno reagito le famiglie colpite dagli attacchi personali??? In Breve Estorsore ha chiesto 2000 euro per interrompere le dirette TikTok del 3 e 4 maggio. Attacchi digitali hanno coinvolto la famiglia di Caterina Villirillo e Maria Teresa La Forgia. Profilo falso con nome di F .🔗 Leggi su Ameve.eu

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