minacce e atti persecutori contro il fratello a crotone disposto il divieto di avvicinamento dopo la denuncia

È stata eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori, furto in abitazione e danneggiamento aggravato ai danni del fratello. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Crotone a seguito di una denuncia e di approfondite indagini della Polizia di Stato. Atti persecutori a Crotone L'intervento della Squadra Mobile e il Codice Rosso La misura cautelare e le decisioni della Procura Il contesto e l'impegno delle istituzioni L'appello della Polizia di Stato Atti persecutori a Crotone La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha riferito di aver subito una serie di comportamenti aggressivi e violenti da parte del fratello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

