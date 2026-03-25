Il Trentino si prepara ad accogliere I suoni delle Dolomiti
Ilya Gringolts, Belles of the Rockies, Quinn Christopherson Trio, Gilles Apap, Baba Yaga, Ilumina Ensemble, Jakub Józef Orlinski, Il Pomo d'Oro, MediBa 4tet, Lucienne Renaudin Vary, Félicien Brut, Voces8 Scholars Ensemble, Danilo Rea, Enzo Pietropaoli, Fabrizio Sferra, Alash Ensemble, Anna Castiglia, Alexander Huber, Chiara Schmidt, Giuseppe Cederna, Ensemble Cortelys, Daniele Silvestri. Sono questi gli ospiti della 31ª edizione de I Suoni delle Dolomiti, il festival che porta sulle cime del Trentino la grande musica internazionale. Primo appuntamento il 24 agosto, gran finale il 3 ottobre per un totale di 18 concerti in 17 location diverse. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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