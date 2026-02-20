Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i Negramaro

Emma, Fulminaggi, Geminaz, Luca Carboni, Madame e i Negramaro sono pronti a esibirsi questa estate al Trento Live Fest. La scelta di portare sul palco artisti di diversi generi nasce dall’esigenza di offrire un programma vario e coinvolgente ai fan. Gli organizzatori hanno annunciato che le esibizioni si terranno nelle prossime settimane, attirando appassionati da tutto il territorio. La manifestazione si svolgerà in piazza Duomo, tra concerti e eventi collaterali.

Oltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest. Ecco chi parteciperà al Trento Live Fest Sono Emma, Fulminaggi, Geminaz, Luca Carboni, Madame e i Negramaro i cantanti che quest'estate si esibiranno sul palco del Trento Live Fest. Giunto alla sua seconda edizione, anche quest'anno il festival unisce musica e territorio e si conferma un grande appuntamento per chi ama la natura e i viaggi. Come l'anno scorso, si rivolge ad un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo non solo una line-up di altissimo livello ma anche l'opportunità di vivere e scoprire le bellezze naturali e culturali del territorio Trentino.