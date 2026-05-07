Crispiano rendiconto 2025 conti in miglioramento | disavanzo ridotto a 315 mila euro

Il Comune di Crispiano ha presentato il rendiconto 2025, con un disavanzo ridotto a 315 mila euro. Da quando è iniziato il percorso di risanamento nel 2019, i conti sono migliorati, segnando una diminuzione della perdita rispetto agli anni precedenti. La gestione finanziaria si è concentrata sulla riduzione del disavanzo e sulla stabilizzazione delle finanze comunali. I dati indicano un miglioramento rispetto alle situazioni passate.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune consolida il percorso di risanamento avviato nel 2019, crescita della cassa e recupero dell’evasione Via libera del Consiglio comunale al rendiconto di gestione 2025, che fotografa un quadro finanziario in progressivo miglioramento dopo il percorso di riequilibrio avviato nel 2019. Il dato più rilevante riguarda la riduzione del disavanzo, sceso dai 6,2 milioni di euro iniziali agli attuali 315 mila euro. Parallelamente risultano raggiunti gli equilibri di bilancio, con indicatori complessivamente positivi. Segnali di miglioramento anche sul fronte della liquidità: la cassa disponibile ha raggiunto circa 4,6 milioni di euro, superando una situazione di partenza caratterizzata da assenza di liquidità e da uno scoperto bancario di oltre 2 milioni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Crispiano, rendiconto 2025, conti in miglioramento: disavanzo ridotto a 315 mila euro Notizie correlate Leggi anche: Sanità romagnola, conti in miglioramento: il disavanzo Ausl scende a 17,9 milioni Sanità, svolta nei conti della Regione: disavanzo ridotto e pareggio vicino. “Da -200 milioni a zero in tre anni”Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno.