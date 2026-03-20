Automotive | Bonafoni Pd su Cassino Governo e Regione Lazio alzino la voce subito

Un rappresentante del Partito Democratico ha partecipato questa mattina a Cassino a una manifestazione organizzata dai sindacati per sostenere lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Ha dichiarato che è stato un dovere civile, prima ancora che politico, essere presente all’evento. Chiede al Governo e alla Regione Lazio di intervenire immediatamente per alzare la voce sulla situazione dello stabilimento.

“E’ stato un dovere civile prima che politico essere presente stamattina a Cassino alla manifestazione convocata dai sindacati a sostegno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano”. Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e consigliera regionale del Lazio. Un corteo imponente a Cassino. “Un corteo grandissimo, plurale, con decine di sindaci in fascia tricolore – guidati dal primo cittadino Enzo Salera – e la comunità del territorio subito dietro ha attraversato la città”. Cassino e il cassinate hanno risposto in maniera potente all’invito unitario delle forze sindacali, allarmate dalla profonda crisi in cui versa lo stabilimento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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