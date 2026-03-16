L'Iran ha attaccato una base italiana in Kuwait, distruggendo un drone. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non si lascerà intimidire. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato una possibile coalizione per la regione di Hormuz. In un contesto di tensione, si segnalano anche incertezze sul destino di un leader israeliano e la sua possibile fuga dai territori occupati.

"L'incertezza sul destino del criminale primo ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua fuga con la famiglia dai territori occupati rivelano la crisi e l'instabilità degli sionisti. Se questo criminale assassino di bambini è ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e a ucciderlo con tutte le nostre forze". Lo scrivono le Guardie Rivoluzionarie iraniane in un comunicato, riportato dall'agenzia Fars. Intanto Donald Trump esprime dubbi sul fatto che la nuova guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, possa essere ancora in vita: "Mi giunge voce che non sia vivo e, se lo fosse, dovrebbe fare qualcosa di molto intelligente per il suo Paese, arrendersi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un drone. Tajani: "Non ci faremo intimidire". Trump pronto a "coalizione per Hormuz"

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Una raccolta di contenuti su Iran colpisce

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