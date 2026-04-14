La Fao ha avvertito che una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe avere conseguenze gravi sul settore alimentare mondiale, paragonando i possibili effetti a quelli verificatisi durante la pandemia da Covid-19. Secondo l'organizzazione, se la situazione dovesse peggiorare, potrebbero verificarsi conseguenze serie per la sicurezza alimentare a livello globale. L’allarme si basa su analisi di potenziali interruzioni nelle rotte di approvvigionamento e nelle forniture di cibo.

“Una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe trasformarsi in una catastrofe agroalimentare globale ”. L’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura lancia l’allarme. “Ci troviamo in una crisi di approvvigionamento, non vogliamo che si trasformi in una catastrofe” ha dichiarato David Laborde, direttore della divisione di economia agroalimentare della Fao, in un podcast con Maximo Torero, capo economista dell’organizzazione. Hanno spiegato quanto sia urgente che le navi che trasportano prodotti agricoli essenziali inizino a passare attraverso lo Stretto il prima possibile per evitare un pericoloso aumento dell’inflazione dei prezzi alimentari entro la fine dell’anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rischio catastrofe alimentare globale se continua la crisi nello stretto di Hormuz”. L’allarme della Fao che teme effetti simili al post Covid

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