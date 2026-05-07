Crisi carburanti Fedriga | Non escludo che saltino voli anche al Trieste Airport

In un momento di crisi dei carburanti, il presidente della regione ha dichiarato che al momento non ci sono informazioni su eventuali riduzioni dei voli dallo scalo aeroportuale di Trieste. Tuttavia, ha aggiunto di non escludere la possibilità che possano verificarsi eventuali tagli in futuro. La situazione resta in evoluzione e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Allo stato attuale, nonostante la crisi dei carburanti, “non ci sono informazioni su eventuali tagli ai voli sul Trieste Airport, però non escludo che possa accadere”. L'ha detto il governatore Massimiliano Fedriga questa mattina, parlando dell'attuale situazione del trasporto aereo come di “un.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Trieste al centro del mondo: la sfida di Fedriga per il corridoio IMECIl governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha delineato ieri a Washington la centralità geopolitica e logistica della regione... Trieste Airport vola: record di passeggeri e utili in crescita? Cosa sapere Aeroporto Friuli Venezia Giulia chiude il 2025 con un utile di 4,86 milioni di euro. Una raccolta di contenuti Fedriga, non escludo che possano saltare voli al Trieste AirportAl momento il Trieste Airport lavora regolarmente ma non escludo la possibilità che alcuni voli possano venir cancellati. (ANSA) ... ansa.it Carburante, voli a rischio anche al Trieste Airport: dopo il boom con il +25% di passeggeri la sfida del costo del jet fuelTRIESTE - Da quando lo stretto di Hormuz è stato chiuso a causa della guerra in Medio Oriente, all'aumento del prezzo del carburante si aggiunge una nuova incognita: l'approvvigionamento. Certo, ... ilgazzettino.it