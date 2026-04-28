Trieste Airport vola | record di passeggeri e utili in crescita

L’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia ha registrato nel 2023 un aumento del 25,1% nel numero di passeggeri, raggiungendo i 1,6 milioni di persone che sono transitate nello scalo. Nell’ultimo anno, ha anche chiuso con un utile di circa 4,86 milioni di euro. Questi dati indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, confermando l’incremento del traffico e delle performance economiche dell’aeroporto.

? Cosa sapere Aeroporto Friuli Venezia Giulia chiude il 2025 con un utile di 4,86 milioni di euro.. Il traffico passeggeri a Trieste cresce del 25,1% raggiungendo il record di 1,6 milioni.. L’assemblea dei soci di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa ha approvato il bilancio 2025 con un utile di 4.868.448 euro, segnando un incremento rispetto ai 4.771.168 euro registrati l’anno precedente. La riunione ha anche confermato la permanenza del collegio sindacale, in una sede dove la Regione detiene il 45% delle quote azionarie. Tra i banchi della società e le scrivanie regionali, i numeri raccontano una crescita che tocca direttamente il cuore economico della nostra area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste Airport vola: record di passeggeri e utili in crescita Notizie correlate Catania e Comiso volano: 12,5 milioni di passeggeri e utili in crescita? Cosa sapere Sac gestisce 12,5 milioni di passeggeri a Catania e Comiso con 8 milioni di utili. PepsiCo vola: utili in crescita e dividendi sempre più ricchiLa società di New York PepsiCo si appresta a svelare i propri dati finanziari relativi al primo trimestre, con gli analisti che puntano a un... Una raccolta di contenuti Si parla di: Ryanair cresce a Trieste con due aerei d'inverno: Investimento di 200 milioni. Trieste Airport: la Regione esprime soddisfazione per il bilancio 2025 e il record di passeggeriLa Regione esprime grande soddisfazione per i risultati approvati dall'assemblea dei soci di Trieste Airport, che si conferma un modello virtuoso di gestione in partnership tra pubblico e privato. L' ... triestecafe.it Trieste Airport da record, +42% di passeggeriRecord di Trieste Airport sul flusso di passeggeri. Da gennaio a giugno è stato registrato un aumento del +42 per cento e, il confronto con i dati del 2019, fa salire la percentuale al 54 per cento. L ... ansa.it