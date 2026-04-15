Volotea chiede un extra prima della partenza per il caro carburante | passeggeri costretti a pagare un’integrazione fino a 9 euro per tratta per i biglietti già acquistati

Recentemente, una compagnia aerea ha comunicato ai passeggeri che, a causa dell’aumento dei costi del carburante, sarebbe stato necessario richiedere un supplemento prima della partenza. Questa richiesta riguarda coloro che avevano già acquistato e ricevuto la conferma del biglietto, con un’integrazione che può arrivare fino a 9 euro per tratta. La novità ha suscitato reazioni tra chi si aspettava che il prezzo fosse già definito al momento dell’acquisto.

C’è una regola non scritta nel mondo dei viaggi che sembrava intoccabile: una volta inserita la carta di credito e ricevuta l’email di conferma, il biglietto è considerato acquistato e la questione archiviata. Eppure, per i clienti della compagnia aerea low-cost Volotea, questa certezza si sta rapidamente sgretolando. Diversi passeggeri stanno infatti ricevendo in questi giorni comunicazioni inaspettate via email: una richiesta formale di integrazione economica a pochi giorni dalla partenza, per un posto a bordo che credevano di aver già interamente pagato. Alla base di questa anomala richiesta di conguaglio c’è la forte instabilità dei mercati energetici e le tensioni geopolitiche internazionali, in particolare in Medio Oriente, che hanno reso imprevedibili i costi operativi dei vettori aerei.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Volotea chiede un extra prima della partenza per il caro carburante: passeggeri costretti a pagare un’integrazione fino a 9 euro per tratta per i biglietti già acquistati Volotea taglia i voli per il caro carburante dopo lo scoppio della guerra in IranA un mese dallo scoppio del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, lo scontro in Medio Oriente rischia di trasformarsi in uno dei momenti più... Leggi anche: Il caso dell’asilo nido irregolare a Torino: genitori costretti a restituire i bonus Inps ricevuti. C’è chi deve pagare fino a 10 mila euro Temi più discussi: Biglietto già pagato? Potrebbe non bastare: Volotea chiede un extra prima della partenza per il caro carburante; Biglietto aereo già pagato, ma chiedono il sovrapprezzo carburante: il caso Volotea; Volotea richiede un supplemento dopo l'acquisto del biglietto per l'aumento del carburante. Biglietto già pagato? Potrebbe non bastare: Volotea chiede un extra prima della partenza per il caro carburantePaghi il volo, ma il conto non è ancora chiuso. È la situazione in cui si stanno trovando alcuni clienti Volotea, contattati dalla ... msn.com Biglietto aereo già pagato, ma chiedono il sovrapprezzo carburante: il caso VoloteaAlcuni passeggeri Volotea pagano un extra carburante dopo il biglietto già acquistato: la misura divide tra esigenze delle compagnie e tutela dei clienti ... siviaggia.it Paghi il volo e pensi di aver chiuso, ma poi arriva la sorpresa: Volotea sta contattando i passeggeri dopo l'acquisto del biglietto per chiedere un supplemento legato al caro carburante. Pochi euro in più per confermare il posto a bordo. La compagnia ha introdo - facebook.com facebook