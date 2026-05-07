Una persona ha dichiarato di aver pensato che tutto fosse finito, ma ora si trova a dover ricominciare da capo. In aula, un giudice ha spiegato che le sentenze non sono definitive e immutabili, ma ha anche ricordato che il nome di suo figlio rimane inciso su un monumento. La situazione riguarda una questione legata a una decisione giudiziaria e alla memoria di una persona scomparsa.

"Le sentenze non vengono scritte sul marmo, mi è stato detto oggi in aula. Ma il nome di mio figlio sul marmo invece c’è davvero". È quanto commenta Laura Gentilucci, madre di Pierpaolo Panzieri, all’uscita dalla Corte d’assise d’appello di Ancona, dopo l’udienza che ha riaperto il fronte psichiatrico nel processo a Michael Alessandrini. Laura Gentilucci sperava che l’udienza d’appello potesse mettere un punto definitivo alla vicenda giudiziaria. "Pensavo che oggi sarebbe stata confermata la condanna, che tutto finisse e che finalmente potessi iniziare davvero a elaborare la morte di mio figlio". Invece il processo si allunga ancora. "Ogni volta devo tornare lì, sentire raccontare come è morto, sentire descrivere certe cose.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Credevo che finisse tutto. E invece si riparte da zero; Nutribullet capolavoro e Serie A mantenuta. Contento: Salvati da coach Nicola per la terza volta. Marcelo non si muove da Tvb; Non credo che potrei mai vivere con qualcuno. I miei figli? Vengono prima di tutto. Charlize Theron si racconta; McTominay: Scudetto incredibile, Conte è davvero di un altro livello. Gilmour: Vi racconto Scott: non si dà i giusti meriti. E svelano il loro sogno.

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Non credevo mi piacesse visto l'argomento che tratta, la vita di uno dei maggiori esponenti della camorra, eppure Teresa Ciabatti ha reso il libro così ben strutturato e calibrato che lo leggo molto volentieri. #CosaLeggoNelWeekend x.com